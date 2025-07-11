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В зоне СВО заметили российский «танк-монстр»

RusVesna: в зоне СВО российский танк выдержал попадание 60 дронов ВСУ
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Российский танк Т-72Б3М в мощной защите, делающей его похожим на механического монстра из фильма ужасов, 10 июля возглавил атаку в районе Дылеевки на Торецко-Константиновском направлении, и двигался вперед под градом украинских дронов. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

В сообщении говорится, что танк выдержал более 60 попаданий ударных беспилотников ВСУ.

В начале июня в зоне СВО российские военнослужащие модернизировали танк Т-80БВ, установив на него необычную защиту от беспилотников — так называемый «зонтик», который расположен на стволе пушки. Конструкция представляет собой каркас с сеткой, закрывающий переднюю часть башни и зону вокруг орудия. Также на танке установлены решетчатые экраны, «мангал» для защиты сверху, резиновые щитки и минный трал.

Подобные элементы уже применяли в СССР на танках Т-62. Тогда «зонтик» должен был защищать от кумулятивных боеприпасов, но массово такие решения не внедрялись. Сейчас же, в условиях активного использования дронов, подобные доработки вновь становятся актуальными.

Российские военные нередко переделывают технику с учетом боевых действий на СВО. «Газета.Ru» представила в фотогалерее, как модернизируют технику.

Ранее в Польше предрекли ВСУ проблемы из-за отправки Россией на фронт большой партии танков.

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