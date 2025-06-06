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В зоне СВО появился российский танк с антидроновым «зонтиком»

«Военный осведомитель» сообщил о танке Т-80БВ с «зонтиком» для защиты от дронов
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Telegram-канал «Военный Осведомитель»

В зоне специальной военной операции российские бойцы модернизировали танк Т-80БВ, установив на него необычную защиту от беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

На опубликованных фото видно, что на танке появились дополнительные элементы, в том числе так называемый «зонтик» на стволе пушки.

Конструкция представляет собой каркас с сеткой, закрывающий переднюю часть башни и зону вокруг орудия. Также на танке установлены решетчатые экраны, «мангал» для защиты сверху, резиновые щитки и минный трал.

Подобные элементы уже применяли в СССР на танках Т-62. Тогда «зонтик» должен был защищать от кумулятивных боеприпасов, но массово такие решения не внедрялись. Сейчас же, в условиях активного использования дронов, подобные доработки вновь становятся актуальными.

Российские военные нередко переделывают технику с учетом боевых действий на СВО. «Газета.Ru» представила в фотогалерее, как модернизируют технику.

Ранее в Британии заявили, что Россия в год производит больше вооружения, чем все страны НАТО.

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