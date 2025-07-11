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В Харьковской области произошли взрывы

ТСН: в Харьковской области произошло около десяти взрывов
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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Харьковской области Украины произошло около десяти взрывов Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

Другие подробности не приводятся.

На момент взрывов в Харьковской области действовал режим воздушной тревоги.

В ночь на 9 июля армия России нанесла один из самых массированных ударов по объектам на территории Украины за все время специальной военной операции. По информации Минобороны РФ, российские войска поразили аэродромы, склады боеприпасов, пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников.

Уже следующей ночью Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал, что ВС России с помощью беспилотников «Герань» и ракет нанесли массированный удар по Киеву. Незадолго до этого стало известно о взрывах в Киеве и Черновцах.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО начали применять новую модификацию беспилотников «Герань-2».

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