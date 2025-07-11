Марочко: ВСУ перебросили под Харьков наемников как минимум из шести стран НАТО

Командование украинских войск направило наемников из стран — членов НАТО в зону боевых действий в районе Харькова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

Он рассказал, что солдаты Вооруженных сил РФ с помощью средств радиоэлектронной разведки зафиксировали иностранные переговоры на линии боевого соприкосновения северо-западнее Харькова. По словам специалиста, к текущему моменту российские бойцы смогли подтвердить, что на данном участке фронта находятся наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) из как минимум шести государств Североатлантического альянса.

«Характер и манера общения абонентов говорят о наличии у наемников западной военной подготовки и боевого опыта в зоне СВО», — подчеркнул эксперт.

11 июля Марочко заявил, что военнослужащие ВС РФ с начала текущей недели отразили более 10 крупных атак ВСУ в районе села Богуславка в Харьковской области. Как он сказал, украинские формирования организуют атаки в попытке вернуть утраченные рубежи и позиции у населенных пунктов Новая Кругляковка и Загрызово.

Ранее российские бойцы взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области.