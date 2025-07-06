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Истребители и силы ПВО отразили атаку БПЛА в Новгородской области

Над Новгородской областью уничтожен один беспилотник
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Над Новгородской областью сбили вражеский дрон. Об этом написал в Telegram-канале врио Губернатора Александр Дронов.

По его словам, атаку отразили истребители и средства ПВО (противовоздушной обороны).

Чиновник также призвал местных жителей не делать фото и видео с пролетами беспилотников и работой защитников региона, потому что противник использует эту информацию.

До этого украинские БПЛА атаковали Орловскую, Тверскую и Смоленскую области. В небе над Орловской областью за день сбили семь беспилотников. Смоленская область во второй половине дня отразила атаку шести дронов. А в Бологовском округе Тверской области были ликвидированы четыре БПЛА. Чиновники заявили, что при налетах никто не пострадал и обошлось без повреждений. На места происшествий прибыли сотрудники экстренных служб. Жителей регионов призвали не пренебрегать мерами предосторожности.

Ранее в аэропортах по всей России произошел коллапс из-за украинских дронов.

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