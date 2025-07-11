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Китай показал нарушающий законы физики ракетный двигатель

Китай запустил ракетный двигатель, меняющий траекторию на 180 градусов
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KHARCHENKO VLADIMIR/Shutterstock/FOTODOM

В Китае запустили новый ракетный двигатель, практически нарушающий законы физики. Об этом сообщает Telegram-канал «Милитарист».

На видео показано, как летательный аппарат в небе мгновенно меняет траекторию на 180 градусов. Китайский двигатель может развивать максимальную скорость до 20 тысяч километров в час.

В мае сообщалось, что китайский беспилотник-дрононосец Jiu Tian может совершить свой первый испытательный полет к концу июня.

Jiu Tian обладает дальностью полета до 7000 километров и способен нести 100 небольших беспилотников. Первый полет станет началом серии испытаний, после которых Jiu Tian могут принять на вооружение Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая.

Впервые Jiu Tian был представлен на китайском авиасалоне в ноябре. Этот беспилотник с реактивным двигателем способен перевозить до шести тонн груза и подниматься на высоту до 15 километров. Размах крыльев дрона составляет 25 метров, что позволяет ему летать над зонами действия большинства систем противовоздушной обороны средней дальности.

Ранее Китай завершил испытания многоразового ракетного двигателя.

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