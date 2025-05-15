Китай завершил испытания многоразового ракетного двигателя

Китай успешно завершил испытания 140-тонного многоразового жидкостного ракетного двигателя, который работает на кислороде и метане. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

У агрегата, который был создан Академией аэрокосмических двигательных технологий Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий, есть наибольшая тяга среди существующих в КНР двигателей с открытым циклом работы на жидком кислороде и метане. Его планируют использовать в перспективных носителях большой грузоподъемности и многоразовых ракетах.

13 мая сообщалось, что Китай успешно вывел на орбиту новый экспериментальный спутник «Шиянь-19», который будут использовать для экспериментов в области технологий спутниковой связи. Запуск был осуществлен 13 мая в 2:09 (12 мая 21:09 мск) при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-3С» с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань на юго-западе Китайской Народной Республики.

До этого сообщалось, что китайская компания Galactic Energy в 2028 году представит первую в мире электромагнитную систему для запуска ракет в космос.

Ранее астрономы обнаружили загадочную Х-образную галактику.