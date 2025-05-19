СМИ назвали возможный срок испытания китайского носителя дронов

Китайский беспилотник-дрононосец Jiu Tian может совершить свой первый испытательный полет к концу июня. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на китайские СМИ.

По данным SCMP, Jiu Tian обладает дальностью полета до 7000 километров и способен нести 100 небольших беспилотников. Первый полет станет началом серии испытаний, после которых Jiu Tian могут принять на вооружение Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая.

Впервые Jiu Tian был представлен на китайском авиасалоне в ноябре. Этот беспилотник с реактивным двигателем способен перевозить до шести тонн груза и подниматься на высоту до 15 километров. Размах крыльев дрона составляет 25 метров, что позволяет ему летать над зонами действия большинства систем противовоздушной обороны средней дальности.

Фюзеляж Jiu Tian позволяет разместить отсеки для запуска компактных дронов. Также аппарат может нести разнообразное вооружение и разведывательное оборудование на восьми точках подвески.

17 мая телеканал CCTV сообщил, что китайская ракета-носитель «Чжуцюэ-2Е» успешно вывела на орбиту шесть космических аппаратов. сообщает. Ее запуск состоялся со стартовой площадки в зоне коммерческих космических инноваций Дунфэн, расположенной неподалеку от космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

Ранее Китай завершил испытания многоразового ракетного двигателя.