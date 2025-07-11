Беспилотники атаковали Ростовскую область

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Тарасовском районе Ростовской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет, подчеркнул глава области.

Поздним вечером 10 июля губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Тульской областью. По словам чиновника, в результате атаки никто не пострадал, однако в результате падения обломков дрона был поврежден автомобиль. Разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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