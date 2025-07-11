Украинское СМИ показало ориентировку на подозреваемых в убийстве полковника СБУ

Украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале опубликовало ориентировку на подозреваемых в убийстве полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича.

По данным журналистов, правоохранительные органы ищут женщину по имени Нармин Гулиева, родившуюся в 1991 году, и ее сообщника. В ориентировке отмечается, что подозреваемые могут быть вооружены и сопротивляться, поэтому сотрудникам полиции нужно быть осторожными при задержании.

Днем 10 июля в Голосеевском районе Киева произошла стрельба. Тело Воронича обнаружили с пятью огнестрельными ранениями. «Страна.ua» писала, что на камерах виден момент, когда Воронич вышел из подъезда, неся в руках чемодан и пакет. Киллер, увидев его, опустил на лицо балаклаву, быстрым шагом подошел к нему и у будки охраны произвел пять выстрелов. В том числе контрольный в голову.

В настоящее время Служба безопасности и национальная полиция Украины принимают комплексные меры по выяснению всех обстоятельств преступления и привлечению виновных к ответственности, говорится в сообщении. По факту произошедшего открыто уголовное дело.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились подробности о деятельности убитого полковника СБУ Воронича.