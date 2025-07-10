Появились подробности о ликвидированном в Киеве полковнике СБУ

Ликвидированный в Киеве полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронич с 2014 года принимал участие в операциях против России и возглавлял направление по проведению диверсий. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на бывшего командира одной из частей сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Червинского.

«Впрочем, подтверждений этому на данный момент нет — за исключением намека Червинского, который как раз занимался спецоперациями на территории России, за одну из которых сейчас находится под следствием», — говорится в публикации.

По данным источников «Страны» в правоохранительных органах, камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина в черной футболке и шортах заранее занял позицию между припаркованными автомобилями во дворе, таким образом, чтобы видеть вход в парадное.

Издание резюмирует, что подобное поведение киллера свидетельствует о том, что он заранее провел разведку и знал распорядок дня полковника СБУ.

«Страна.ua» пишет, что на камерах виден момент, когда Воронич вышел из подъезда, неся в руках чемодан и пакет. Киллер, увидев его, опустил на лицо балаклаву, быстрым шагом подошел к нему и у будки охраны произвел пять выстрелов. В том числе контрольный в голову.

В настоящее время Служба безопасности и Национальная полиция Украины принимают комплексные меры по выяснению всех обстоятельств преступления и привлечению виновных к ответственности, говорится в сообщении. По факту произошедшего открыто уголовное дело.

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