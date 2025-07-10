Дрон ВСУ атаковал поселок в Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что украинский дрон атаковал поселок Карла Либкнехта Курчатовского района.

По словам главы региона, в результате удара по одному из объектов произошло возгорание склада с досками на площади около 50 квадратных метров. При атаке никто не пострадал. В настоящее время пожарные расчеты ликвидируют открытое горение.

Незадолго до этого Хинштейн сообщал, что украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по предприятию ООО «Псельское» в селе Малое Солдатское Беловского района. По информации губернатора, в настоящее время возгорание на этом объекте ликвидировано. В результате атаки был поврежден ангар и несколько единиц сельхозтехники.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме призвали к ответу Украине в «стократном размере» за удар по пляжу в Курске.