Минобороны РФ назвало число сбитых дронов за полтора часа

Минобороны РФ: силами ПВО с 15:00 до 16:30 мск было уничтожено 25 дронов ВСУ

Силами противовоздушной обороны (ПВО) с 15:00 до 16:30 мск было уничтожено 25 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В период с 15.00 мск до 16.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 14 дронов поразили над Брянской областью, 8 — над Белгородской, и еще три — в воздушном пространстве Московского региона.

10 июля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что системы ПВО за минувшие сутки сбили 185 украинских дронов самолетного типа. Кроме того, средства защиты уничтожили пять управляемых авиационных бомб, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ).

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что два человека получили ранения в Белгороде при падении обломков сбитого беспилотного летательного аппарата. С осколочными ранениями грудной клетки их доставили в городскую больницу №2. Кроме того, в результате борьбы с украинскими дронами был поврежден автомобиль.

Ранее Киев затянуло дымом после 10-часовой атаки ВС РФ.