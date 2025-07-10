На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные услышали в радиоперехвате приказ ВСУ бросить раненых

ТАСС: ВСУ бросают раненых на Сумском направлении
true
true
true
close
Serhii Nuzhnenko/Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сумском направлении бросает своих раненых военнослужащих и не забирает их с поля боя. Такие данные ТАСС получил из радиоперехвата, предоставленного российскими силовиками.

«Ну ничего, бросай их, они [совсем] не нужны. Забирай рации. Рацию и оружие забирай», — говорится в радиоперехвате.

Собеседник агентства добавил, что соответствующий приказ дал командир 71-й бригады ВСУ своему подчиненному. По информации представителя российских силовых структур, он приказал своим подчиненным срочно выдвигаться на позиции. Но командир группы с позывным «Арчи» не смог выполнить задачу и доложил, что его подчиненные контужены, а часть уже уничтожена российскими войсками, пояснил источник.

До этого источник в силовых структурах рассказывал, что Центральная клиническая больница в Сумах переполнена ранеными бойцами Вооруженных сил Украины. Раненых украинских военных отправляют в больницу по адресу: улица Сумской артиллерийской бригады, дом 13. В соцсетях местные жители пишут, что в медучреждении переполнены не только палаты, но и коридоры.

Ранее сообщалось, что Украина не эвакуирует раненых иностранных наемников.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами