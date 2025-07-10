Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сумском направлении бросает своих раненых военнослужащих и не забирает их с поля боя. Такие данные ТАСС получил из радиоперехвата, предоставленного российскими силовиками.

«Ну ничего, бросай их, они [совсем] не нужны. Забирай рации. Рацию и оружие забирай», — говорится в радиоперехвате.

Собеседник агентства добавил, что соответствующий приказ дал командир 71-й бригады ВСУ своему подчиненному. По информации представителя российских силовых структур, он приказал своим подчиненным срочно выдвигаться на позиции. Но командир группы с позывным «Арчи» не смог выполнить задачу и доложил, что его подчиненные контужены, а часть уже уничтожена российскими войсками, пояснил источник.

До этого источник в силовых структурах рассказывал, что Центральная клиническая больница в Сумах переполнена ранеными бойцами Вооруженных сил Украины. Раненых украинских военных отправляют в больницу по адресу: улица Сумской артиллерийской бригады, дом 13. В соцсетях местные жители пишут, что в медучреждении переполнены не только палаты, но и коридоры.

Ранее сообщалось, что Украина не эвакуирует раненых иностранных наемников.