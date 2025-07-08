На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ТАСС узнал о тяжелой ситуации в одной из украинских больниц

ТАСС: центральная больница в Сумах переполнена бойцами ВСУ
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

Центральная клиническая больница в Сумах переполнена ранеными бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Уточняется, что раненых украинских военных отправляют в больницу по адресу: улица Сумской артиллерийской бригады, дом 13. В соцсетях местные жители пишут, что в медучреждении переполнены не только палаты, но и коридоры.

«Жителей Сум уже давно не принимают в учреждение здравоохранения, отказывая в госпитализации под любым предлогом», — отметил собеседник агентства.

До этого Telegram-канал Condottiero сообщал, что село Юнаковка в Сумской области превратилось в братскую могилу для сотен солдат ВСУ. По данным автора канала, сейчас в населенном пункте ведутся ожесточенные бои, в ходе которых украинская армия ежедневно теряет живую силу и технику. Несмотря на потери, командование ВСУ не собирается сдаваться и бросает в бой резервы из второго и третьего эшелона, пытаясь закрыть дыры в обороне.

Ранее Сырский объявил о создании спецгруппы на фоне неудач ВСУ в Сумской области.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами