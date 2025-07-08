Центральная клиническая больница в Сумах переполнена ранеными бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Уточняется, что раненых украинских военных отправляют в больницу по адресу: улица Сумской артиллерийской бригады, дом 13. В соцсетях местные жители пишут, что в медучреждении переполнены не только палаты, но и коридоры.

«Жителей Сум уже давно не принимают в учреждение здравоохранения, отказывая в госпитализации под любым предлогом», — отметил собеседник агентства.

До этого Telegram-канал Condottiero сообщал, что село Юнаковка в Сумской области превратилось в братскую могилу для сотен солдат ВСУ. По данным автора канала, сейчас в населенном пункте ведутся ожесточенные бои, в ходе которых украинская армия ежедневно теряет живую силу и технику. Несмотря на потери, командование ВСУ не собирается сдаваться и бросает в бой резервы из второго и третьего эшелона, пытаясь закрыть дыры в обороне.

Ранее Сырский объявил о создании спецгруппы на фоне неудач ВСУ в Сумской области.