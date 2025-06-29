МК: раненых иностранных наемников бросают в полях, а не вывозят с передовой

Российские военнослужащие успешно ликвидируют иностранных наемников на Украине. По последней информации, сотни граждан, прибывших из-за рубежа и присоединившихся к Вооруженным силам Украины (ВСУ), были уничтожены или брошены своими на передовой, передает «Московский комсомолец».

TrackANaziMerc отмечает, что ВСУ не оказывают помощь раненым наемникам, остающимся на поле боя. Например, по этой причине, отмечает портал, не стало итальянца Мануэле Мамели, румына Штефана Данут-Кристиана Греку, француза Антуана Пьер Александра Анакойя и других.

До этого командир взвода БПЛА 80-го танкового полка группировки «Центр» Даниил Иванов рассказал, что в населенном пункте Троицкое в ДНР украинские военные бросали раненых сослуживцев, не оказывая им помощь. По его словам, украинские бойцы, получившие контузии и ранения от артиллерийских обстрелов и ударов FPV-дронов, оставались на позициях без эвакуации.

Ранее военный эксперт рассказал о продвижении ВС РФ в Харьковской области.