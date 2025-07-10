В Германии заявили об угрозе срыва крупнейшего контракта ВМС страны

Реализация крупнейшего контракта Военно-морских сил (ВМС) Германии на строительство шести современных фрегатов стоимостью €9 миллиардов оказалась под вопросом из-за задержек со стороны нидерландской судостроительной компании Damen Naval. Об этом сообщает немецкое деловое издание WirtschaftsWoche.

Издание отмечает, что ВМС Германии рассчитывают на фрегаты F126 для защиты Балтийского моря и северного фланга Атлантики от России. Однако вместо обеспечения безопасности, заказ F126 в Нидерландах рискует превратиться в крупнейший в истории бундесвера невыполненный контракт.

Отмечается, что контракт на поставку первых четырех фрегатов был заключен с Damen Naval в 2020 году, а в июне 2024 года заказали еще два, общей стоимостью около €9 миллиардов. Примечательно, что это первый подобный контракт с иностранным производителем, а не с немецкими верфями. Изначально планировалось, что первый корабль будет спущен на воду в 2028 году, однако сроки были перенесены как минимум на 2030 год.

Недовольство задержками в реализации контракта на строительство фрегатов нарастает как в рядах военно-морского флота, так и в промышленных кругах. Все чаще звучат призывы к тому, чтобы передать выполнение контракта немецким подрядчикам. Подобные настроения, как отмечается в материале, также разделяют представители правящих политических кругов.

До этого сообщалось, что Бундесвер намерен расширить свое присутствие в Балтийском море, для чего собирается ввести в строй новое специализированное судно, предназначенное для противодействия российскому флоту.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва не позволит превратить Балтийское море во «внутреннее озеро» НАТО.