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В Рязанской области ждут атаку БПЛА

В Рязанской области и Рязани объявлена угроза атаки БПЛА
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Aleksandr Gusev/Global Look Press

В Рязанской области и Рязани была объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщила служба экстренного оповещения граждан в регионе.

«Будьте бдительны. Силы ПВО приведены в полную готовность для отражения возможной атаки», — говортся в заявлении оперативных служб.

Сообщение об угрозе появилось в 14:43, за час до этого вводился режим «внимание по БПЛА». Перед этим угроза атаки БПЛА в регионе объявлялась около часа ночи и действовала до девяти утра.

Почти одновременно угроза атаки БПЛА была введена в Ельце и Елецком районе.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов призвал жителей оставаться дома, не подходить к окнам, а также уйти с улицы в ближайшее здание или паркинг. призвал оставаться в безопасном месте до момента отмены воздушной опасности.

Также предупреждения поступили жителям Тульской и Орловской областей.

Ранее в Ижевске неделю действовал режим ЧС после атаки БПЛА.

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