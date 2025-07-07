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В Ижевске отменили режим чрезвычайной ситуации

В Ижевске отменен режим ЧС, введенный 1 июля после атаки БПЛА на предприятие
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Телеграм-канал «МЧС России»

В Ижевске отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный после атаки беспилотника на предприятие. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

«С 15:00 7 июля отменен режим чрезвычайной ситуации на территории Удмуртии, который ранее был введен в связи с атакой беспилотников на одно из предприятий республики», — сказано в сообщении.

При этом на территории региона продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный 27 июня для организации защиты от возможных угроз, связанных с атаками беспилотников.

Украинские беспилотники атаковали Ижевск утром 1 июля. В результате 57 человек пострадали и еще три не выжили. Главной целью удара стал электромеханический завод «Купол». Позже в сети появилась фотография с последствиями атаки.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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