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В Брянской области при атаке дронов пострадал один человек

Богомаз: женщина пострадала при атаке дронов в Брянской области
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«Газета.Ru»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки дронов в регионе пострадала одна женщина.

Глава региона пояснил, что ВСУ атаковали село Каменский хутор Климовского района с помощью дронов-камикадзе, в результате чего была ранена местная жительница.

«Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — отметил Богомаз.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 91 беспилотник ВСУ в небе над регионами РФ и акваторией Черного моря.

По данным ведомства, украинские войска использовали для атак беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа.

Больше всего целей было уничтожено над Белгородской областью. Еще 14 дронов сбили над Курской областью, над Липецкой областью — девять.

Ранее в Курской области при атаке украинского БПЛА пострадал мирный житель.

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