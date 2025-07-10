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Российские войска поразили пункты дислокации ВСУ и наемников

Минобороны: ВС РФ поразили пункты дислокации ВСУ и наемников в 131 районе
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска нанесли удары по складам боеприпасов и месту хранения ракетного вооружения на Украине. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 131 районе в зоне проведения специальной военной операции.

Отмечается, что в операции были задействованы боевые самолеты, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России.

Также Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации бригады морпехов ВСУ в Николаевской области.

Помимо этого стало известно, что Вооруженные силы России с помощью беспилотников «Герань» и ракет нанесли массированный удар по Киеву. В результате взрывов в городе произошло не менее четырех пожаров.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО начали применять новую модификацию беспилотников «Герань-2».

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