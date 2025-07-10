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Украина неделю не может добиться разговора с министром обороны США

Politico: Киев пока не смог согласовать разговор министров обороны США и Украины
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Mariam Zuhaib/AP

Официальный Киев в течение недели безуспешно пытается согласовать с Вашингтоном телефонный разговор по линии министров обороны, пишет Politico.

По информации издания, аппарат шефа Пентагона Пита Хегсета до сих пор не дал на это согласие.

Как пишет Politico, европейские союзники Украины обеспокоены из-за недавних изменений в риторике администрации президента США Дональда Трампа в отношении Украины. В статье говорится, что европейские лидеры не понимают, кто сейчас стоит во главе Пентагона, так как курс внешней политики Трампа меняется по его прихоти. Как результат, в Европе готовятся к различным сценариям развития событий, что затрудняет разработку какой-либо внятной стратегии для Украины.

1 июля США приостановили поставки на Украину систем Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Тогда в Пентагоне пояснили решение необходимостью инвентаризации запасов на фоне опасений их истощения из-за помощи Украине и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находилась в Европе, но их отгрузка была временно заморожена.

Ранее Трамп анонсировал «маленький сюрприз» для России.

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