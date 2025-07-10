В украинском приложении для военнообязанных «Резерв+» произошел масштабный сбой, сообщает «24 канал» телевидения Украины.

Отмечается, что военнообязанные используют приложение для обновления данных и оформления отсрочки от мобилизации. Из-за сбоя в работе приложение долго загружается, а затем выдает предупреждение о технических проблемах.

Сбой в работе приложения стал третьим, первые два произошли 26 июня и 1 июля соответственно. Приложение было запущено в мае 2024 года. Оно позволяет гражданам Украины обновлять данные без личного посещения военкоматов.

До этого стало известно, что украинского журналиста Богдана Буткевича, который в 2019 году назвал жителей Донбасса «ненужными людьми», мобилизовали в Вооруженные силы Украины. Его жена Марина Данилюк-Ярмолаева рассказала, что до недавнего времени Буткевич «внештатно выполнял задания» для Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Она пояснила, что служить в рядовой пехоте ему было нельзя из-за якобы болезни глаз.

Ранее Сырский заявил, что в мобилизации на Украине есть много проблемных вопросов.