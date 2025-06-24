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Российские военные нанесли удар по укрепрайону ВСУ в ДНР

Марочко: ВСУ покинули часть позиций у Карповки после удара ВС РФ
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Violeta Santos Moura/Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины оставили свои позиции у реки Нитриус в районе населенного пункта Карповка в ДНР после удара российских войск. Об этом сообщил бывший подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, российские силы уничтожили укрепленный район ВСУ в Карповке и продвинулись на северо-западной окраине. В результате украинские военные отступили и были вынуждены перебросить силы вглубь населенного пункта.

Марочко также отметил, что бои в этом районе продолжаются и остаются интенсивными.

Незадолго до этого он сообщал, что Российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Петровское (украинское название — Грековка) в Луганской народной республике.

В середине июня Марочко сообщил, что российские военнослужащие планомерно выдавливали подразделения ВСУ из Петровского. По его словам, ситуация в районе населенного пункта осложнялась из-за особенностей рельефа местности. Эксперт уточнил, что украинские военные серьезно закрепились на данном участке.

Ранее Путин рассказал, за что сражается Россия.

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