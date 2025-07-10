Российские военные взяли под полный контроль 3 км береговой линии у Карповки

Российские военнослужащие, продвинувшись вдоль реки Нитриус у Карповки в Донецкой народной республике, взяли под огневой контроль 3 км прибрежной зоны. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Таким образом, трехкилометровый участок прибрежной зоны полностью перешел под наш контроль, еще около 1 км по флангам наши военнослужащие взяли под огневой контроль», — сказал он.

В конце июня Марочко сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили свои позиции у реки Нитриус в районе населенного пункта Карповка в ДНР после удара российских войск. Он отмечал, что российские силы уничтожили укрепленный район ВСУ в Карповке и продвинулись на северо-западной окраине. В результате украинские военные отступили и были вынуждены перебросить силы вглубь населенного пункта. Марочко подчеркивал, что бои в этом районе остаются интенсивными.

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