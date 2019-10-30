«Пропащие люди»: жителей Донбасса назвали зверями на украинском ТВ

Донбасс — наихудший регион Украины, заявил бывший телеведущий львовского канала ZIK Остап Дроздов. В эфире программы «Рандеву» на Пятом канале он также сравнил жителей юго-востока Украины с животными.

«Я утверждаю, что Донбасс по своему гражданскому сознанию наихудший, потому что в ЛНР, ДНР, кроме Russia Today и [российской ведущей Ольги] Скабеевой, больше ничего не слушают, это в принципе пропащие люди», — заявил Дроздов.

Он также возмутился «выдаче наилучших самоуправленческих прав худшему региону». По его мнению, проблема Донбасса безнадежна.

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«Конечно, я с детства любил ходить в зоопарк и смотреть, как себя там ведут, особенно в вольере с парнокопытными. Но я уже немного перерос это дело и для себя все вопросы решил, все точки над «i» расставил», — заявил телеведущий.

Он также предложил лишать жителей ДНР и ЛНР украинского гражданства, если они ранее не покинули регион.

Слова Дроздова возмутили его украинских коллег. Журналистка издания «Страна.ua» Олеся Медведева уже заявила, что подаст в суд на него.

По ее словам, она оскорблена словами Дроздова, поскольку родилась в Горловке Донецкой области. «Я считаю недопустимыми подобные высказывания публичным лицом в эфире какого бы то ни было телеканала относительно граждан Украины, которые проживают на неподконтрольных территориях Донбасса», — заявила Медведева.

Украинская телеведущая Надежда Сасс назвала Дроздова «выродком», предложив вымыть ему с мылом рот и сдать на лечение в психиатрическую лечебницу.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года в результате госпереворота на Украине и внутриполитического конфликта. За пять лет боевых действий из региона в Россию, другие области Украины и страны Евросоюза бежали более 1,5 млн человек, погибло более 13 тыс. военных и гражданских.

Остап Дроздов уже не в первый раз делает оскорбительные заявления по поводу соотечественников. В конце августа он заявил, что все украинцы, которые проголосовали на выборах за Владимира Зеленского — «безмозглые бараны». Только западноукраинские Львов и Галич выпали «из зеленского болота», добавил он.

«Я считаю, что в этой стране глупых больше, и это доказывают каждые выборы, и что мы живем в очень плохой стране», — отметил Дроздов.

Он подчеркнул, что у Зеленского нет никаких убеждений, а только украинофобская позиция. Кроме того, журналист выразил сожаление в связи с тем, что на Украине нет института «неграждан», как в странах Прибалтики — для русских.

За год до этого Дроздов заявил, что ему «трудно работать и жить» на Украине. Виной тому — жители страны, болваны, которые даже не в состоянии понять прочитанный текст, убежден он.

«Во первых, мы не читающая нация. Мы — нация болванов, которые смотрят телевизор и верят тем, кто в нем вещает. Как ни удивительно — я это говорю как телевизионщик, хотя должен бы был говорить противоположное. Мы не читающая нация, нам с детва не прививается культура чтения и культура акцептации текстов», — заявил Дроздов.

Телеведущий посетовал, что не может продать свои книги. Причиной тому он назвал неспособность жителей Украины воспринимать текстовую информацию: его соотечественники, по словам журналиста, больше реагируют на картинки.

Дроздов также известен как поборник украинской мовы — в 2017 году во время эфира телеканала ZIK украинского журналиста и блогера Юрия Романенко выгнали с передачи «Прямым текстом» за речь на русском.

В какой-то момент дискуссии Романенко начал по-русски отвечать на вопрос ведущего ток-шоу Остапа Дроздова, на что последний не сдержался и прервал речь выступающего. Он потребовал от него говорить только по-украински. Блогер отказался. После этого Дроздов попросил его отключить микрофон и покинуть студию.

«Русский вопрос» для Украины — один из ключевых, особенно после «евромайдана» 2013-2014 годов. Новые украинские власти во главе с экс-президентом Петром Порошенко не только начали военную операцию против своих сограждан, но и приняли закон, дискриминирующий русскоязычное население страны, запретив использовать какие-либо языки, кроме украинского, в официальном и деловом общении. Эти меры уже раскритиковали как новые власти страны во главе с Владимиром Зеленским, так и Евросоюз, языки которого также были ущемлены.