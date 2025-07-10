Папай: десантники две недели вводили в заблуждение солдат ВСУ в Бессаловке

Командир российской штурмовой группы с позывным «Папай» рассказал, что десантники ВС РФ две недели вводили в заблуждение украинских солдат в Бессаловке Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Папай» рассказал, что группа российских десантников должна была зайти в Бессаловку и закрепиться там. По его словам, десантники уничтожили группу украинских военных, находившихся в опорном пункте на окраине населенного пункта.

«Зашли, противник даже не понял, что мы туда зашли. Зашли тихо, отработали, отсидели там две недели — и они не поняли, что мы там сидим», — поделился «Папай».

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военнослужащие, продвинувшись вдоль реки Нитриус у Карповки в Донецкой народной республике, взяли под огневой контроль 3 км прибрежной зоны.

В конце июня Марочко сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили свои позиции у реки Нитриус в районе населенного пункта Карповка в ДНР после удара российских войск.

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