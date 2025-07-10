На сайте МИД Финляндии нашли инструкции для вступивших в ряды ВСУ наемников

Министерство иностранных дел Финляндии оставил на своем сайте инструкции для вступивших в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранных наемников. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на сайте внешнеполитического ведомства есть инструкции под заголовком «Информация для добровольцев», которые были опубликованы в феврале текущего года.

«Добровольцами» МИД называет лиц, которые воюют на стороне ВСУ. При этом власти Финляндии заявили, что не поощряют и не рекомендуют поездки «добровольцами» в зону боевых действий на Украине. Тем не менее такая деятельность не запрещена финским законодательством.

В инструкциях граждан предупреждают о том, что Финляндия не станет помогать наемникам, получившим ранения на Украине.

В апреле сообщалось, что центры рекрутинга ВСУ получили право вербовать наемников в украинскую армию за рубежом и доставлять их в зону боевых действий. При этом денежные средства на это берутся из государственного бюджета.

Ранее ВС РФ поразили пункты дислокации ВСУ и наемников.