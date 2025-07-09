Стало известно об охоте на ТЦК на Украине

На сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) по всей территории Украины идет «охота». Об этом ТАСС рассказал источник в силовых структурах РФ.

Накануне депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил о ликвидации в Киеве заместителя начальника местного ТЦК. Позднее Киев опроверг эту информацию, однако, по словам источника ТАСС, это лишь подкрепило уверенность украинцев в ее правдивости.

«Охота на ТЦК действительно идет по всей Украине. Люди устали от произвола «людоловов» и не боятся мстить тэцэкашникам (сотрудникам ТЦК. — «Газета.Ru») и членам их семей», — заявил источник.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Украинцы начали передавать России данные о местоположении территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов), чтобы военные ВС РФ могли нанести по ним удары.

6 июня начальник четвертого отдела Одесского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), полковник Олег Номеровский был ликвидирован в результате подрыва автомобиля.

Ранее на Украине мужчина ранил военкома и полицейского ножом.