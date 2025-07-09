В небе над Крымом сбили два украинских беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ над территорией Республики Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, беспилотники сбили около 13:00 по московскому времени. О разрушениях на земле и пострадавших информации не поступало.

Незадолго до этого дежурные средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Крыма.

Минобороны сообщало, что системы ПВО утром в среду сбили пять украинских беспилотников в небе над Белгородской областью.

В ночь на 9 июля системы противовоздушной обороны уничтожили 86 украинских беспилотников, атаковавших несколько регионов страны. По данным ведомства, больше всего дронов — 23 — было сбито над Курской областью. Еще 16 уничтожены над Брянской, 15 — над Тульской, по 12 — над Белгородской и Орловской областями.

Ранее в Псковской области ввели запрет на распространение информации о беспилотниках.