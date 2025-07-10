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Москалькова рассказала о демобилизации военных из зоны СВО

Москалькова: более 70 обращений по демобилизации в 2025 году решено положительно
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Максим Блинов/РИА Новости

Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ положительно решил более 70 обращений по вопросу демобилизации военных из зоны СВО. Об этом РИА Новости рассказала федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.

По ее словам, в ее офис поступает достаточно много обращений по теме демобилизации. Москалькова подчеркнула, что в соответствии с последними нормами, участники СВО в связи с особыми семейными обстоятельствами могут обратиться к командиру воинской части.

Омбудсмен добавила, что решение о демобилизации принимается коллегиально, поскольку каждый случай неповторим и требует дифференцированного подхода.

До этого вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами заявила, что более половины — 57% — демобилизованных участников спецоперации трудоустроены.

Она уточнила, что остальные трудятся либо как самозанятые, либо как индивидуальные предприниматели.

Ранее в Госдуме призвали принять федеральный закон о демобилизации военных.

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