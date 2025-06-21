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Северный морской путь назвали наиболее защищенным от внешнего воздействия маршрутом

Кобяков назвал СМП наиболее защищенным от внешнего воздействия маршрутом
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Михаил Фомичев/РИА Новости

Северный морской путь (СМП) — это транзитный маршрут, который наиболее защищен от внешнего воздействия. Об этом заявил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков журналистам, передает ТАСС.

«Существует роль Северного морского пути как наиболее защищенного от внешнего воздействия транзитного маршрута», — сказал Кобяков.

По его словам, эта роль связана с амбициями США по расширению сферы влияния в регионе.

Никто не забыл про планы Вашингтона, добавил он.

СМП — это кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком, пролегающий через моря Северного Ледовитого океана. Он является важной транспортной артерией, связывающей порты Арктики, обеспечивающей перевозки между Европой и Азией, а также северный завоз. Этот путь проходит по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и частично по Берингову морю.

США, в свою очередь, имеют собственный арктический морской путь — Северо-Западный проход, пролегающий через Канадский Арктический архипелаг.

Ранее Путин поручил выработать модель работы Трансарктического коридора.

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