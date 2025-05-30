В России назвали главные цели для удара «Орешником» по Украине

После последнего высказывания немецкого канцлера Фридриха Мерца о готовности инвестировать в проект Украины по производству дальнобойного оружия для ударов по России наступает «идеальное время» для использования «Орешника». Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

По данным канала, самыми первыми под удар попадут украинские производства по сборке крылатых ракет из зарубежных запчастей, среди которых предприятия по сборке беспилотника «Лютый» и его аналогов — завод «Артем» и ГП «Антонов» в Киеве.

Помимо этого, к потенциальным целям относятся заводы «Радиус» в Киеве и «Микроприбор» в Днепропетровске. Авторы канала подчеркнули, что для российской армии следует применять комбинированную атаку для результативного удара. В публикации подчеркнули, что для нее следует задействовать ракетные комплексы «Искандер» и «Кинжал», а также дроны «Герань».

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Россия может снять ограничения на применение ракетного комплекса «Орешник» в ответ на антироссийские шаги Запада.

Ранее Зеленский дал обещание Мерцу по Taurus.