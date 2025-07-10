СМИ: Британия и Франция договорились о координации ядерных сил сдерживания

Великобритания и Франция в четверг, 10 июля, подпишут декларацию о координации ядерных средств сдерживания двух государств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP), которое приводит заявление Елисейского дворца и британского правительства.

«Соединенное Королевство и Франция объявят, что ядерные средства сдерживания двух стран, оставаясь независимыми, могут координироваться... В декларации, которая будет подписана в четверг, будет указано, что соответствующие средства сдерживания остаются независимыми, «но могут координироваться, и что не существует такой чрезвычайной угрозы для Европы, которая бы не вызвала ответа со стороны обеих стран», — сказано в сообщении AFP.

В мае стало известно, что правительство Британии планирует расширить свой ядерный арсенал и ведет переговоры о покупке у США истребителей F-35A, которые способны нести ядерные бомбы B61. Сейчас британское ядерное оружие размещено на четырех атомных подводных лодках типа Vanguard. Эти субмарины несут американские баллистические ракеты Trident II.

В марте президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна к 2035 году развернет гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками и истребители нового поколения в рамках стратегии «сдерживания» России.

Ранее в Британии заявили, что мир стоит на пороге новой и опасной ядерной эпохи.