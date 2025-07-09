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Зеленский заявил о «масштабной атаке» ВС РФ по территории Украины

Зеленский заявил о масштабной атаке ВС РФ и призвал к болезненным санкциям
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Yves Herman/Reuters

Президент Владимир Зеленский заявил о «новой масштабной атаке» ВС РФ по территории Украины и призвал союзников Киева ввести «болезненные санкции» против Москвы. Публикация появилась в его Telegram-канале.

По словам Зеленского, ВС РФ за сутки было выпущено 728 БПЛА и 13 ракет, среди которых «Кинжалы» и «Искандеры».

«Это показательная атака, и именно сейчас, когда было столько попыток достичь мира, прекратить огонь, и только Россия все отвергает. Очередное доказательство, что нужны санкции-болезненные санкции против нефти, которая уже более трех лет войны накачивает военную машину Москвы деньгами. Вторичные санкции против тех, кто покупает эту нефть», — написал он.

Зеленский также указал, что союзники Киева якобы знают, как «давить» на Россию так, чтобы она задумалась о завершении конфликта.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее глава МИД Украины поприветствовал продвижение законопроекта Грэма о санкциях против РФ.

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