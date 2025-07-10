В Раде заявили, что упомянутые Зеленским дроны-перехватчики «еще ничего не сбивают»

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в соцсети опровергла заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что дроны-перехватчики уже сбивают беспилотники Shahed.

По ее словам, пока республика только заключила «маленькие, пробные контракты» о поставках таких беспилотников.

«Законтрактованные дроны еще ничего не сбивают, ведь контракты только оформлены, и то принуждением, из-за скандалов», — написала депутат.

Утром глава государства заявил, что ночью Украина была атакована 728 БПЛА. Он подчеркнул, что «десятки целей» удалось ликвидировать при помощи дронов-перехватчиков.

А на прошлой неделе политик рассказал о новых договоренностях с Данией о совместном производстве оружия. В своем видеообращении по этому поводу он упомянул, что приоритетом республики сейчас являются дроны-перехватчики. Перед Украиной стоит задача еженедельно наращивать выпуск таких беспилотников и готовить больше операторов, чтобы БПЛА эффективнее работали.

Ранее был опубликован «секретный список» оружия, которое Украина требует от ФРГ.