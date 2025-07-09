Чехия одобрила программу подготовки украинских пилотов

Чешское правительство по предложению минобороны одобрило программу подготовки в республике украинских пилотов, которая предусматривает 150-часовую летную подготовку пилотов. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что ведомство реализует программу через государственное предприятие LOM Praha. Ожидается, что в 2025 году обучение пройдут до восьми украинских пилотов.

Они будут обучаться для пилотирования самолетов F-16, которых нет на вооружении чешских ВВС, однако украинская сторона выразила заинтересованность в обучении на тренажерах и дозвуковых самолетах чешского производства L-39, уточнили в министерстве обороны республики.

До этого сообщалось, что парламент Черногории проголосовал за участие страны в миссии Евросоюза в поддержку Украины (EUMAM Ukraine).

Министр обороны Черногории Драган Крапович рассказал, что черногорские военные будут обучать украинских коллег по направлениям химико-биологической и ядерной защиты, медицинского обеспечения, разминирования, а также оперативной подготовки.

Ранее сообщалось, что Швеция намерена выделить Украине военную помощь на десятки миллионов долларов.