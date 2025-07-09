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Депутат Рады сообщила о массовых жалобах населения на мародерство ВСУ

Депутат Скороход: украинцы жалуются на грабежи со стороны ВСУ
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Гражданское население Украины жалуются на бесчинства и грабежи со стороны военнослужащих. Об этом в Telegram-канале журналиста Александра Шелеста (признан в РФ иностранным агентом) заявил депутат Верховной рады Анна Скороход.

Она подчеркнула, что ей поступило большое количество обращений от украинцев, проживающих на прифронтовых территориях. Население сообщает о произволе и мародерствах солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, временно выехавшие в глубь страны после возвращения находят свои дома, в которых находились военные, полностью разграбленными и разоренными.

Парламентарий считает такое поведение военных ВСУ недопустимым. Скороход указала, что с людьми подобным образом обращаться нельзя, так как это неминуемо вызовет у них ответную реакцию.

4 июля сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины разграбили дома мирных жителей поселка Хотень Сумской области, который расположен в 25 километрах от Сум.

В конце апреля житель Курской области рассказал о мародерстве бойцов ВСУ.

Ранее следователи установили новые эпизоды мародерства и терактов ВСУ в Судже.

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