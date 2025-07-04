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СМИ пишут, что ВСУ разграбили дома жителей в Хотени Сумской области

ТАСС: ВСУ разграбили дома жителей в Хотени Сумской области
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) разграбили дома мирных жителей поселка Хотень Сумской области, который расположен в 25 км от Сум. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Характерно, что украинские СМИ без стеснения пишут о мародерстве со стороны боевиков ВСУ, которые разграбили дома жителей поселка Хотень», — отметил собеседник агентства.

По его словам, в тыловых районах Сумской области продолжаются конфликты местных жителей с украинскими бойцами. Последним приходится размещаться исключительно в заброшенных и непригодных для жилья помещениях в связи с нежеланием гражданского населения «соседствовать с военнослужащими».

При этом в Сумах также возникают разногласия между местными жителями, представителями «старой элиты» и руководством, поддерживающим украинские власти, которое пытается назначить полностью лояльных людей на различные руководящие должности.

1 июля американский портал TWZ сообщил, что украинская армия оказалась не готова отражать наступление ВС России под Сумами. В публикации уточняется, что вместо подготовленных оборонительных позиций ВСУ после хаотичного и дорогостоящего отступления из Курской области обнаружили устаревшие окопы, не имеющие прикрытия от беспилотников.

Ранее Трамп высказался о продвижении ВС РФ в Сумской области.

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