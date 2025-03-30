СК: установлены новые факты мародерства и терактов со стороны ВСУ в Судже

Следственный комитет России во время допросов мирных жителей установил новые факты преступлений солдат Вооруженных сил Украины в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По показаниям жителей Суджанского района выяснилось, что в августе прошлого года в селе Мартыновка украинские военнослужащие размещали военную технику в частных жилых секторах. Также солдаты ВСУ поджигали дома мирных жителей и занимались мародерством.

По данным фактам следствие возбудило очередное уголовное дело по статьям «Теракт» и «Мародерство».

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Отмечалось, что российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее в Курской области мирный житель подорвался на мине.