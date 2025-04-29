Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сливали бензин из автомобилей жителей села Гуево в Курской области. Об этом в беседе с ТАСС рассказал местный житель Михаил.

«В машине был бензин, проверили — сухо, бак сломан. Все слили», — поделился подробностями мужчина.

По его словам, украинские военные также угоняли машины у мирных граждан. Если они не могли завести автомобиль, то разбирали его на запчасти и забирали детали.

Михаил сообщил, что бойцы ВСУ 14 раз безуспешно пытались завести машину его знакомого. Когда ничего не получилось, они подожгли транспортное средство.

До этого другой житель села Гуево Иван рассказал журналистам о минах и кассетных боеприпасах, которые разбросали украинские военные, когда начались активные боевые действия за населенный пункт. В результате на них подорвались три мирных жителя.

Он отметил, что мин было очень много. Также Иван видел кассетные натовские мины «Колокольчики», по полям были растянуты растяжки.

Ранее стало известно о тысячах без вести пропавших в Курской области военных ВСУ.