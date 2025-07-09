На Украине задержали чиновника таможни из-за мошенничества с военнообязанными

Директора департамента международного взаимодействия государственной таможенной службы Украины Владимира Майструка задержали в Киеве. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

По информации агентства, Майструка задержали по подозрению в участии в коррупционных схемах с военнообязанными и мигрантами.

«Он (Майструк — «Газета.Ru») якобы оформлял призывников «публичными дипломатами» от имени известной международной организации. А еще брал взятки от нелегалов с Ближнего Востока», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что на Украине задержали командира батальона за незаконное оформление боевых надбавок своей подчиненной, в результате чего женщина, находившаяся два года в тылу, «заработала» более 1,7 млн гривен ($40 тысяч).

В июне замкомандира батальона одной из воинских частей в Хмельницкой области при помощи преступной схемы присвоил себе около миллиона гривен (1,8 млн рублей) на закупке хлеба. Сообщалось, что помимо фигуранта дела в махинации также участвовали его подчиненный, а также предприниматель и бухгалтер.

Ранее на Украине рассказали о возможном усилении власти Ермака.