В Курской области раскрыли подробности об атаке ВСУ на пляж

ТАСС: очевидцы оказывали всестороннюю помощь людям при атаке ВСУ на пляж в Курске

Пострадавшая в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на городской пляж в Курске рассказала, что каждый из находившихся на месте инцидента пытался всячески помочь. Ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, были слышны крики, никто не остался равнодушным.

«И мы старались все оперативно оттащить (пострадавших — прим. ред.), кто-то пытался тушить огнетушителем, песком — пламя было достаточно большое», — заявила она.

Женщина добавила, что сначала на улице было слышно жужжание, потом жители выключили все источники света и замерли, чтобы не привлекать к себе внимание. Пострадавшая отметила, что на момент атаки на пляже находилось около десяти человек.

Другой пострадавший медик рассказал, что сразу направился помогать пострадавшим после того, как услышал взрыв. Мужчина помог погрузить женщину и пятилетнего ребенка в скорую.

До этого врио губернатора региона Александр Хинштейн рассказал, что мальчик закрыл собой маму при атаке украинского беспилотника. По его словам, еще один молодой человек шел мимо пляжа и, услышав, как кричат женщины и ребенок, бросился на помощь. В этот момент сдетонировал боеприпас.

Вечером 8 июля украинская армия нанесла удар по пляжу «Городской» в Курске. Троих человек спасти не удалось, а семеро, включая ребенка, получили ранения.

Ранее атаковавший пляж с людьми в Курске украинский БПЛА сняли на видео.