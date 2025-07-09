На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области раскрыли подробности об атаке ВСУ на пляж

ТАСС: очевидцы оказывали всестороннюю помощь людям при атаке ВСУ на пляж в Курске
true
true
true
close
Telegram-канал Курская область

Пострадавшая в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на городской пляж в Курске рассказала, что каждый из находившихся на месте инцидента пытался всячески помочь. Ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, были слышны крики, никто не остался равнодушным.

«И мы старались все оперативно оттащить (пострадавших — прим. ред.), кто-то пытался тушить огнетушителем, песком — пламя было достаточно большое», — заявила она.

Женщина добавила, что сначала на улице было слышно жужжание, потом жители выключили все источники света и замерли, чтобы не привлекать к себе внимание. Пострадавшая отметила, что на момент атаки на пляже находилось около десяти человек.

Другой пострадавший медик рассказал, что сразу направился помогать пострадавшим после того, как услышал взрыв. Мужчина помог погрузить женщину и пятилетнего ребенка в скорую.

До этого врио губернатора региона Александр Хинштейн рассказал, что мальчик закрыл собой маму при атаке украинского беспилотника. По его словам, еще один молодой человек шел мимо пляжа и, услышав, как кричат женщины и ребенок, бросился на помощь. В этот момент сдетонировал боеприпас.

Вечером 8 июля украинская армия нанесла удар по пляжу «Городской» в Курске. Троих человек спасти не удалось, а семеро, включая ребенка, получили ранения.

Ранее атаковавший пляж с людьми в Курске украинский БПЛА сняли на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами