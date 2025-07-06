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Российские военные поразили базы ВСУ, наемников и склады с БПЛА

Минобороны: ВС РФ за сутки атаковали базы ВСУ и наемников в 141 районе
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Станислав Красильников/РИА Новости

За прошедшие сутки Вооруженные силы России нанесли удары по временным базам украинских военных и иностранных наемников. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, атаки провели с применением дальней и оперативно-тактической авиации, ударных дронов, а также ракетных и артиллерийских средств.

Удары пришлись по инфраструктуре авиационной базы, производству комплектующих для ударных БПЛА, складам боеприпасов, цехам сборки и хранения беспилотников и морских дронов. Всего, по информации Минобороны, были поражены объекты в 141 районе.

Накануне Вооруженные силы России уничтожили с помощью беспилотного летательного аппарата «Герань-2» пункт временной дислокации подразделений бригады морских пехотинцев ВСУ в районе Степановки в Донецкой народной республике. Минобороны также распространило кадры поражения пункта временной дислокации подразделений 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский раскрыл, после взятия какого города оборона ВСУ в ДНР посыпется окончательно.

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