На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео с ликвидацией диверсанта в Саратовской области

ФСБ опубликовала видео с ликвидацией диверсанта, готовившего подрыв ж/д моста
true
true
true

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео с моментом ликвидации россиянина, планировавшего подорвать железнодорожный мост в Саратовской области. Ролик опубликовало РИА Новости.

На записи можно увидеть сам мост, на котором мужчина хотел устроить теракт. Также запечатлен момент задержания диверсанта. Он оказал вооруженное сопротивление, выстрелив несколько раз в сторону силовиков и пытаясь скрыться с места происшествия. Россиянин был ликвидирован.

О том, что сотрудники ФСБ предотвратили подрыв железнодорожного моста в Саратовской области, стало известно 9 июля. По данным службы, мужчина попался с поличным, когда доставал взрывчатку из тайника.

Установлено, что он действовал по указке украинской стороны и намеревался совершить теракт на территории РФ, а после сбежать на Украину для участия в боевых действиях против российской армии.

На месте происшествия сотрудники ФСБ обнаружили взрывчатку массой 11 кг, пистолет «Макарова» и боеприпасы к нему.

Ранее ФСБ предотвратила теракт против бойца СВО в Ханты-Мансийском автономном округе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами