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Бывший разведчик считает, что США должны призвать Зеленского закончить конфликт

Экс-разведчик Риттер: Зеленскому надо показать, что пора завершать конфликт с РФ
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Jaimi Joy/Reuters

Экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что новые поставки американских вооружений Украине ничего не решат. Интервью эксперта размещено на YouTube.

Риттер считает, что пора завершать конфликт. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не намерен проводить переговоры на условиях, которые ему не нравятся, «так как все еще уверен, что Соединенные Штаты его поддерживают».

«Пора показать, что все кончено, а у него нет выбора», — сказал Риттер.

По мнению бывшего разведчика, власти США не осознают последствия своих действий. Он уверен, что все, что будет поставлено Украине, обречено на уничтожение, а пользу при этом из этого будут извлекать другие страны.

Риттер указал, что новые поставки сыграют на руку Европе, которой необходимо время на создание оборонной промышленности. Он подчеркнул, что желание создать мощную оборону против России является «нереалистичным и бессмысленным».

До этого сообщалось, что министр обороны США Пит Хегсет не уведомил администрацию президента Дональда Трампа о своем решении приостановить поставки вооружений Украине.

Ранее Украине предсказали масштабный кризис из-за решения США по оружию.

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