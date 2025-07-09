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США могут передать Украине еще один комплекс ПВО Patriot

WSJ: Трамп рассматривает возможность передать Киеву систему ПВО Patriot
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Lockheed Martin

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность передать Украине еще один зенитный ракетный комплекс Patriot. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, администрация США запросила у министерства обороны информацию о возможности направить Киеву дополнительную военную помощь. Кроме того, в Вашингтоне выясняют, смогут ли другие государства Запада также передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО). Таким образом, отмечает WSJ, передача Киеву Patriot может стать первой крупной поставкой вооружений на Украину, решение о которой приняло правительство Трампа.

Всего Киев получил три комплекса Patriot от США, три — от ФРГ и одну от нескольких европейских государств.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил министру обороны страны Рустему Умерову и главкому Вооруженных сил Александру Сырскому активизировать все контакты с Соединенными Штатами.

Ранее в России предсказали передачу Украине небольшой партии ракет от США.

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