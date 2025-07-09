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Три человека скончались в результате атаки ВСУ на городской пляж в Курске

Хинштейн: три человека скончались из-за атаки ВСУ на пляж «Городской» в Курске
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пляж «Городской» в Курске погибли три человека. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Врио главы региона уточнил, что жители города погибли на месте. Их близким окажут всю необходимую поддержку, подчеркнул Хинштейн.

«Количество раненых возросло до шести человек. Мужчина получил осколочное ранение плеча, еще один — травму ребер и осколочные ранения. Их также доставили в Курскую областную больницу», — написал врио губернатора.

Хинштейн добавил, что в настоящее время на месте инцидента работают оперативные службы. Информация о последствиях атаки украинских войск уточняется, отметил врио главы региона.

Об атаке ВСУ на пляж в Курске Хинштейн сообщал вечером 8 июля. По его словам, среди пострадавших есть ребенок. Он получил ожоги, в связи с чем его отвезли в областную больницу, отметил врио главы региона.

Ранее Сырский раскрыл новые планы на Курскую и Белгородскую области.

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