Российские бойцы вывели в тыл 15 мирных жителей села Богатырь в Донецкой народной республике. Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий 36-й мотострелковой бригады группировки «Восток» с позывным «Опер».

Он отметил, что российская штурмовая группа находилась в населенном пункте в течение полутора месяцев. За это время из села были выведены 15 гражданских лиц. Среди них было трое раненых, которые даже не могли передвигаться.

«Опер» подчеркнул, что украинские солдаты, пытаясь удержать Богатырь, выгоняли местных жителей из своих домов и размещались там сами, а мирное население было вынуждено на протяжении длительного времени прятаться в подвалах.

8 июля сообщалось, что российский боец закрыл собой жителя населенного пункта Богатырь, когда его пытался атаковать украинский дрон.

18 мая пресс-служба российского министерства обороны заявила, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Богатырь в ДНР. В сражениях за село участвовали подразделения группировки войск «Восток». Солдаты этой же группировки нанесли поражение личному составу и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Отрадного в ДНР, Темировки в Запорожской области и Березового в Днепропетровской области.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских бойцов с взятием Богатыря в ДНР.