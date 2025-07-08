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Сразу 10 населенных пунктов попали под удары ВСУ в российском регионе

Гладков сообщил об ударах ВСУ по 10 населенным пунктам Белгородской области
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Inna Varenytsia/Reuters

Сразу 10 населенных пунктов в Белгородской области подверглись ударам Вооруженных сил  Украины  (ВСУ). Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, FPV-дрон атаковал частный дом в Шебекино, в селе Мешковское Шебекинского округа от ударов беспилотников были повреждены остекление частного дома и инфраструктурный объект связи.

Гладков подчеркнул, что FPV-дрон также сдетонировал в селе Новая Таволжанка, атаке подвергся хутор Бондаренков. Также украинские беспилотники атаковали села Маломихайловка, Байцуры, Грушевка, Борисовка, Волчья  Александровка и хутор Екатериновка.

Губернатор добавил, что во время атаки никто не пострадал.

До этого в Министерстве обороны РФ заявили, что дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над Белгородской областью.

Также в ведомстве рассказали, что за прошедшие сутки российские силы ПВО ликвидировали 202 украинских дрона. Кроме того, военные сбили четыре управляемые авиационные бомбы и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Ранее Сырский раскрыл новые планы на Курскую и Белгородскую области.

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